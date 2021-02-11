Молочный комбинат «Ставропольский» - лидер по закупкам сырого молока в крае

По данным краевого министерства сельского хозяйства, за год ставропольские буренки дали порядка 507 тысяч тонн сырого молока. Направление активно субсидируется: государственная поддержка в 225 миллионов рублей позволила закупить еще 2646 голов высокопродуктивного рогатого скота.

Несмотря на непростую ситуацию в отрасли, молочный комбинат «Ставропольский» только нарастил обороты, оставшись самым активным закупщиком сырого молока в регионе. Ежедневно на предприятие поставлялось до 300 тонн молока, а за 2020 год - 72 866 тонн, что на 2721 тонну больше, чем годом раньше.

В конце года «МКС» заключил соглашение с крупнейшим производителем молока в России, холдингом «ЭкоНива». С декабря он поставляет на завод порядка 370 тонн сырья ежемесячно.

Улучшилось и качество молока от поставщиков. Представители «МКС» отмечают рост жирности и других ключевых показателей, что в лучшую сторону отражается и на качестве производимой продукции. При этом среди поставщиков «МКС» есть как крупные сельхозпредприятия и колхозы, так и частники, прошедшие все необходимые процедуры сертификации качества. В 2020 году порядка 22% поставок пришлось именно на частный сектор.