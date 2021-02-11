На дорогах Кисловодска установят новые комплексы фотовидеофиксации

Четыре комплекса фотовидеофиксации дополнительно установят на дорогах Кисловодска. По словам специалистов, 90% всех ДТП - это превышение допустимого скоростного режима, затем в запрещенном месте.

Администрация Кисловодска вместе с отделом ГИБДД составили список участков дорог на курорте, где чаще всего происходят аварии.

В этих местах и собираются установить новые камеры фотовидеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» с начала 2021 года на Ставрополье уже произошло 14 ДТП, в которых 14 несовершеннолетних пассажиров получили травмы и два ребенка погибли.

Дети, ставшие жертвами смертельных аварий, перевозились без удерживающих устройств.