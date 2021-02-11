На Ставрополье 35 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 11 февраля иммунизированы 34754 человека.

За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 1296 жителей края. Вторым компонентом, то есть полностью привит, 7221 ставропольчанин.

Накануне привиты 810 человек. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 14463 человека, из них закончили вакцинацию 1788. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 988. За последние сутки скончались еще шесть человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 212 жителей края. За весь период пандемии число зараженных достигло 44943.