В Ставрополе 12 февраля из-за массовых проверок общественного транспорта образовался коллапс

Специалисты проверяют качество оказания пассажирских услуг. Из-за этого некоторые недобросовестные перевозчики не выехали сегодня на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители краевой столицы с утра 12 февраля жалуются на то, часами не могут дождаться маршруток. Дело в том, что в Ставрополе проводится операция «Автобус».

Специалисты проверяют качество оказания пассажирских услуг. Из-за этого некоторые недобросовестные перевозчики не выехали сегодня на работу. Это привело к тому, что многие жители Ставрополя не смогли вовремя добраться до работы и учебы.

Так, 12 февраля участники рейда контролируют наличие документации, необходимой для этого вида деятельности, техническое состояние автомобилей, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза и многое другое.

Руководство Госавтоинспекции Ставропольского края предупреждает, передвигаться в пассажирских транспортных средствах, техническое состояние которых не отвечает требованиям безопасности, а также вызывает сомнение, опасно для жизни!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четыре комплекса фотовидеофиксации дополнительно установят на дорогах Кисловодска.

По словам специалистов, 90% всех ДТП - это превышение допустимого скоростного режима, затем в запрещенном месте.