На курорте Ставрополья построят первую городскую набережную

Фото: управление по информполитике ПСК

В Кисловодске в пойме реки Подкумок появится набережная. Она будет включать благоустроенную пешеходную зону, рекреационные участки, спортивные площадки, велодорожку.

Ее протяженность – около километра. Об этом сообщает управление по информполитике ПСК.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе приступили к благоустройству сквера на пересечении улиц Мимоз и Чехова в 204 квартале. На территории уже демонтируют старые конструкции.

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