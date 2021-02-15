Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за назначение врио президента Чечни

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню уже 14 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за назначение врио президента республики. Памятный документ был подписан 15 февраля 2007 года. Трогательный пост политик опубликовал в соцсетях.

– Ровно 14 лет назад Президент России Владимир Путин подписал указ о моем назначении временно исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. В этот день на меня легла огромная ответственность за дальнейшую судьбу нашего народа. Тогда, 14 лет назад, кому-то казалось, что мы не справимся, другие и вовсе были уверены, что проблемы в Чеченской Республике останутся актуальными на долгие годы. Не слушая ни первых, ни вторых, мы просто работали днем и ночью, – пишет Кадыров.

По словам чеченского лидера, главным достижением он считает победу на терроризмом в регионе. Недавно, с уничтожением Аслана Бютукаева и его банды, в регионе был уничтожен последний объявленный в федеральный розыск боевик.

– Мы помним всех братьев и сестер, которые отдали свои жизни ради мира и процветания на нашей земле. Они навсегда останутся в памяти. Да примет Аллах их газават и смилостивится над ними! Мы также просим Всевышнего о выздоровлении тех, кто пострадал в борьбе с террористами. Со своей стороны, в память о жертвах, которые понёс наш народ, мы никому и никогда не позволим посягать на мир, достигнутый слишком дорогой ценой. Это наш святой долг! – резюмировал Рамзан Кадыров.

Напомним, что Рамзан Кадыров занимал пост президента Чечни до 2011 года. После этого народным голосованием он был избран, как глава ЧР. Осенью текущего года в Чеченской Республике должны пройти очередные выборы главы региона.

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