Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за назначение врио президента Чечни

Судьбоносное событие произошло ровно 14 лет назад
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
КомментироватьОставить комментарий
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню уже 14 лет

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню уже 14 лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за назначение врио президента республики. Памятный документ был подписан 15 февраля 2007 года. Трогательный пост политик опубликовал в соцсетях.

– Ровно 14 лет назад Президент России Владимир Путин подписал указ о моем назначении временно исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. В этот день на меня легла огромная ответственность за дальнейшую судьбу нашего народа. Тогда, 14 лет назад, кому-то казалось, что мы не справимся, другие и вовсе были уверены, что проблемы в Чеченской Республике останутся актуальными на долгие годы. Не слушая ни первых, ни вторых, мы просто работали днем и ночью, – пишет Кадыров.

По словам чеченского лидера, главным достижением он считает победу на терроризмом в регионе. Недавно, с уничтожением Аслана Бютукаева и его банды, в регионе был уничтожен последний объявленный в федеральный розыск боевик.

– Мы помним всех братьев и сестер, которые отдали свои жизни ради мира и процветания на нашей земле. Они навсегда останутся в памяти. Да примет Аллах их газават и смилостивится над ними! Мы также просим Всевышнего о выздоровлении тех, кто пострадал в борьбе с террористами. Со своей стороны, в память о жертвах, которые понёс наш народ, мы никому и никогда не позволим посягать на мир, достигнутый слишком дорогой ценой. Это наш святой долг! – резюмировал Рамзан Кадыров.

Напомним, что Рамзан Кадыров занимал пост президента Чечни до 2011 года. После этого народным голосованием он был избран, как глава ЧР. Осенью текущего года в Чеченской Республике должны пройти очередные выборы главы региона.

КСТАТИ

Терроризм уничтожен: «последний амир Кавказа» и пять боевиков ликвидированы в Чечне

В Чечне уничтожены шесть членов последней в регионе террористической группировки. О полной ликвидации банды Аслана Бютукаева и всего бандподполья в республике доложил президенту глава Чечни Рамзан Кадыров (подробности).