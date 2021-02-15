Губернатор Ставрополья предупредил о транспортном коллапсе 16 февраля

На Ставрополье надвигается похолодание и обильные снегопады Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил жителей края об обильных снегопадах и непогоде 16 февраля. Из-за этого, особенно с утра, существенно повышается вероятность возникновения транспортных коллапсов.

– Будет усиление снега и завтра с утра будет у нас в городах коллапс, особенно что касается крупных наших территорий. Поэтому давайте побережем друг другу нервы и оставим детей дома, – заявил губернатор Владимиров.

Политик подчеркнул, что уже сейчас коммунальщики готовятся к удару стихии. А сама ситуация находится на постоянном ручном контроле.

– Краевые дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы. Главы муниципалитетов должны держать ситуацию на улицах своих городов и сел на постоянном контроле.

Напомним, что сегодня МЧС опубликовало экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. 16 февраля в большинстве районов края ожидается сильный снег. Температура может опустится до -9 градусов.

Отметим, что 17 февраля, местами, снегопады продолжатся. А погода станет еще более холодной – до -11 градусов днем.

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– Продолжаю ехать в сторону дома от работы. Уточнился по прогнозу: снег будет только усиливаться по краю. Поэтому предлагаю тем, у кого есть такая возможность, оставить детей дома, в школу и садик не водить. Это не будет считаться прогулом, – заявил Владимир Владимиров (подробности).