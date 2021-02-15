Губернатор Ставрополья разрешил 16 февраля оставить детей дома из-за непогоды

16 февраля Ставрополье накроет снегом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров разрешил родителям 16 февраля оставить дома детей школьного и дошкольного возраста. Причиной для этого послужила надвигающаяся на регион непогода.

– Продолжаю ехать в сторону дома от работы. Уточнился по прогнозу: снег будет только усиливаться по краю. Поэтому предлагаю тем, у кого есть такая возможность, оставить детей дома, в школу и садик не водить. Это не будет считаться прогулом. Однако если такой возможности нет – школы будут работать в штатном режиме, – заявил Владимир Владимиров.

Напомним, краевое управление МЧС передало экстренное сообщение о непогоде на территории Ставрополья. Ссылаясь на данные метеорологов, ведомство предупредило о сильнейших снегопадах до конца суток 16 февраля.

По прогнозу Ставропольского Гидрометцентра в ночь на 16 февраля температура воздуха опустится до -12 градусов по краю. Днем – до -9 градусов. В среду будет еще холоднее – до -11 днем. Местами также высока вероятность продолжения сильных снегопадов.

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