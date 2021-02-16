На Ставрополье в 2021 году построят новые школы, детсады, спортивные комплексы

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

На Ставрополье в 2021 году построят 15 детских садов, 6 школ, 3 объекта по водоснабжению, завершат 2 мостовых перехода в Минеральных Водах и Невинномысска, а также 11 спортивных сооружений. Об этом глава региона сообщил на «прямой линии» 16 февраля.

Напомним, что еще один детский сад в Октябрьском районе Ставрополя начали строить в 2020 году.

Он сможет принять 160 малышей. Детсад будет оборудован современным комфортным бассейном. Завершить строительство планируется осенью текущего года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров продлил режим свободного посещения школ и детских садов. Такое решение принято в связи с плохой погодой. Мера поможет обезопасить жизнь детей и работу коммунальных служб. Последний факт подтвердил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.