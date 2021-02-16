Губернатор Ставрополья прокомментировал участие подростков в несанкционированных митингах

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатору Ставрополья во время «прямой линии» задали вопрос по поводу участия подростков в несанкционированных митингах. Земляки интересуются, что на сегодняшний день власти могут предложить молодежи для самореализации.

Владимир Владимиров рассказал, что в нашем крае достаточно площадок для этого: форум «Машук», фестивали «Студенческая весна» и «Школьная весна» и ряд других мероприятий, где молодые люди могут реализовать себя в творчестве, спорте и политике.

Что касается людей, которые призывают подростков участвовать в этих митингах, то Владимир Владимиров сравнил их с организаторами опасных групп типа «Синий кит».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров назвал работу полицейских и ОМОН на незаконном митинге в Ставрополе корректной. Об этом он написал в социальных сетях.

- Сегодняшний день в крае прошел сравнительно спокойно, что бы там кто ни «обещал». Выходил сегодня на предполагаемое «место событий» в Ставрополе. Правоохранители работали очень корректно, - рассказал губернатор Ставрополья в социальных сетях.

Свои слова Владимиров подкрепил крылатым выражением, принадлежащим офицеру Магомеду Нурбагандову: «Работайте, братья»!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор рассказал, могут ли закрыться питьевые бюветы с минеральной водой на Ставрополье

По словам главы региона, вода в бюветах не может быть платной (подробнее)