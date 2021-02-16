В Ставропольском крае ликвидируют закрытые свалки

На первой в этом году «прямой линии» с жителями края губернатор ответил на вопрос о реформе утилизации твердых коммунальных отходов.

Владимир Владимиров отметил, что наряду с работой региональных операторов в крае организована ликвидация стихийных и закрытых свалок. За прошедший год на Ставрополье ликвидировали хозспособом 21 свалку.

– Вопрос цивилизованного обращения с отходами на Ставрополье пока в процессе решения. Но мы движемся в правильном направлении. Сейчас важно организовать переработку мусора. Этот процесс даст нам инвестиционный потенциал для дальнейшей ликвидации закрытых свалок, – подчеркнул Владимир Владимиров.

В рамках реализации проекта «Чистая страна к 2024 году в регионе планируется ликвидировать 4 закрытых свалки: в городах Лермонтов, Нефтекумск, Железноводск и Пятигорск.

Рекультивация свалок в Лермонтове и Нефтекумске будет проведена в 2021 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае уменьшился суточный прирост больных пневмонией. Из-за этого власти снижают инфекционный коечный фонд, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время "Прямой линии".

- Количество заболевших пневмонией за сутки снизилось. Было 200, стало 40. В связи с этим мы снижаем количество инфекционных коек, - сказал глава Ставрополья.

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