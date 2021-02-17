6 ставропольцев скончались от коронавируса за последние сутки

Число зараженных в регионе достигло 46038 Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор региона.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1017.

Также за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 162 человек. Число зараженных в регионе достигло 46038.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае уменьшился суточный прирост больных пневмонией. Из-за этого власти снижают инфекционный коечный фонд, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время «Прямой линии».

- Количество заболевших пневмонией за сутки снизилось. Было 200, стало 40. В связи с этим мы снижаем количество инфекционных коек, - сказал глава Ставрополья.