В Ставрополе заменят 15 лифтов в многоквартирых домах

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Плановую замену отработавших срок эксплуатации лифтов в многоэтажках начали в Ставрополе. Всего планируется заменить 15 лифтов в 5 домах города.

В трех многоэтажках по улицам 50 лет ВЛКСМ, Пирогова и Бруснева уже приступили к работам. Здесь демонтировали старое оборудование. Сейчас специалисты устанавливают новые лифты. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Еще в одном многоквартирном доме по улице 50 лет ВЛКСМ начался демонтаж. Скоро приступят к работам в одном из домов по улице Бруснева. Окончание запланировано на конец мая - начало июня.

Напомним, в 2020 году провели масштабную замену 133 лифтов в 44 многоквартирных домах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедший год на Ставрополье ликвидировали хозспособом 21 свалку.

В рамках реализации проекта «Чистая страна к 2024 году в регионе планируется ликвидировать 4 закрытых свалки: в городах Лермонтов, Нефтекумск, Железноводск и Пятигорск.

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