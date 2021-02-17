Глава Ставрополья 17 февраля предложил смягчить коронавирусные ограничения

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставрополе обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. Губернатор сообщил, что эпидобстановка в крае продолжает стабилизироваться.

В этой связи Владимир Владимиров поручил ответственным ведомствам проработать мероприятия по смягчению действующих ограничительных мер в сферах общественного питания, культуры, спорта и в санаторно-курортной отрасли.

– Окончательные решения мы будем принимать, исходя из динамики эпидситуации, темпов прививочной кампании и соблюдения, профилактических мер, – подчеркнул Владимир Владимиров.

По словам губернатора, к 17 февраля прививку от COVID-19 на Ставрополье уже сделали около 44 тысяч человек. Как прозвучало, на этой неделе ожидается поступление новой партии вакцины в количестве 17 тысяч доз.

Владимир Владимиров поручил обеспечить готовность системы прививочных пунктов к приему и хранению новых партий, а также постепенному наращиванию темпов прививочной кампании.

Отдельной темой заседания стал вопрос использования системы QR-регистрации посетителей в общественных заведениях. На сегодня в системе зарегистрировано 3118 организаций.

За весь период зарегистрировано более 714 тысяч посещений. При этом предотвращено около 77 тысяч потенциально опасных ситуаций, связанных с возможными контактами с заболевшими.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 162 жителей Ставрополья. За весь период пандемии число зараженных достигло 46038.

За последние сутки от инфекции скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе достигло 1017. Из хороших новостей: за суткт выздоровело 277 человек. Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты.

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