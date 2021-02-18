На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 6 человек

На Ставрополье поступают новые партии вакцины. Работа продолжается. За прошедший день число победивших инфекцию увеличилось на 202 человека. А всего на Ставрополье от коронавируса излечились более 41,7 тысячи человек.

За последние сутки диагноз подтвердился у 159 человек. Число зараженных достигло 46197. Также за вчерашний день скончались еще 6 человек. Число умерших достигло 1023.

- Бороться с болезнью помогает вакцинация. Прививку сделали более 45,5 тысячи человек. Поступают новые партии вакцины. Распространение болезни замедляется, но опасность еще не миновала. Вирус рядом. Поэтому по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. Ради себя, своих родных и близких. Особенно – пожилых, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. Губернатор сообщил, что эпидобстановка в крае продолжает стабилизироваться.

В этой связи Владимир Владимиров поручил ответственным ведомствам проработать мероприятия по смягчению действующих ограничительных мер в сферах общественного питания, культуры, спорта и в санаторно-курортной отрасли.