После жалобы губернатору в одном из домов Лермонтова решили проблемы с теплом

На «Прямую линию» губернатора Ставрополья поступило обращение из города Лермонтова. Жительница многоэтажки № 3А по улице Пятигорской пожаловалась, что весь цокольный этаж дома страдает от холода, так как в одной из квартир прорвало трубу, и чтобы справиться с образовавшейся течью, аварийная бригада «перекрыла отопление».

- Просим вернуть тепло в наши квартиры! – написала ставропольчанка.

Специалисты выявили неисправное состояние внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проходящей под полом квартир.

В адрес управляющей организации выдали предписание в кратчайшие сроки устранить нарушение.

По словам начальника управления СК – ГЖИ Сергея Соболева, сотрудники управляющей организации в этот же день вышли на адрес и заменили неисправный участок трубопровода.

В итоге теплоснабжение жилых помещений, расположенных в цокольном этаже дома, восстановили вечером 16 февраля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, что делать с незаконной перепланировкой в многоэтажном доме.

В госжилинспекцию Ставропольского края поступила информация о том, что в жилом помещении многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса в краевом центре самовольно выполнена перепланировка.

Внеплановая выездная проверка инспектора управления подтвердила факт переустройства квартиры.