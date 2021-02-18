На Ставрополье предприятие задолжало сотрудникам более 950 тысяч рублей зарплаты

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена Фото: Олег ЗОЛОТО

В Шпаковском районе предприятие задолжало перед 8 сотрудниками 940 394,67 рублей зарплаты. Против общества с ограниченной ответственностью вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Уже назначили административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после жалобы губернатору в одном из домов Лермонтова решили проблемы с теплом.

Специалисты выявили неисправное состояние внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, проходящей под полом квартир. В адрес управляющей организации выдали предписание в кратчайшие сроки устранить нарушение.