122 ставропольских водителей могут лишить прав за употребление наркотиков

Прокуратура Ставрополья провела проверку в отношении людей, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

- На предмет наличия оснований для инициирования процедуры лишения указанных лиц права на управление транспортными средствами в судебном порядке, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что у 122 жителей региона имеются противопоказания к управлению транспортом.

По этой причине прокуроры Александровского,Апанасенковского, Арзгирского,Благодарненского, Грачевского, Ипатовского, Красногвардейского, Курского, Новоалександровского, Новоселицкого, Петровского, Предгорного, Шпаковского районов, Октябрьского и Ленинского районов Ставрополя, городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Невинномысск, Георгиевские Минераловодские межрайонные прокуроры в суды предъявили соответствующие исковые заявления, которые находятся на рассмотрении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье предприятие задолжало сотрудникам более 950 тысяч рублей зарплаты. По требованию прокуратуры выплачена задолженность в полной мере.