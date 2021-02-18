Ставропольцам рассказали, как получить страховые выплаты после перенесенного коронавируса

На фоне сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, президент и правительство РФ учредили новые меры поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В связи с существующей угрозой заражения COVID-19 учрежден ряд коронавирусных пособий. Но по большей части они не являются страховыми выплатами.

Положены ли страховые выплаты простым россиянам, переболевшим коронавирусом на работе, помогут разобраться соответствующие нормативно-правовые акты.

В 2020 году для заразившихся новой коронавирусной инфекцией и болеющих введены новые правила оплаты листков временной нетрудоспособности.

Когда при его расчете сумма за полный календарный месяц оказывается ниже МРОТ, величину повышают до установленного значения минимальной оплаты труда. В результате сумма выступает базой для расчета листка нетрудоспособности.

Фиксированной величины не обозначено, так как на уровень МРОТ влияют применяемые для расчёета региональные коэффициенты. Для удобства граждан введен новый порядок оформления листков нетрудоспособности. Все доступно на правительственном портале «Госуслуги».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поступают новые партии вакцины. Работа продолжается. За прошедший день число победивших инфекцию увеличилось на 202 человека. А всего на Ставрополье от коронавируса излечились более 41,7 тысячи человек.

За последние сутки диагноз подтвердился у 159 человек. Число зараженных достигло 46197. Также за вчерашний день скончались еще 6 человек. Число умерших достигло 1023.

- Бороться с болезнью помогает вакцинация. Прививку сделали более 45,5 тысячи человек. Поступают новые партии вакцины. Распространение болезни замедляется, но опасность еще не миновала. Вирус рядом. Поэтому по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. Ради себя, своих родных и близких. Особенно – пожилых, - обратился Владимир Владимиров к землякам.