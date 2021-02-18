Ставропольцам рассказали, как не стать жертвами лжегазовиков

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе увеличилось количество жалоб от горожан в АО «Ставропольгоргаз на действия так называемых лжегазовиков. Чаще всего, они ходят по квартирам, где живут пожилые люди, и настаивают на замене газовых шлангов или установке дополнительного оборудования.

По словам пострадавших, как правило, приходят мужчины и девушки. Пока одни меняют оборудование, другие заполняют документы и принимают оплату. Сумма в каждом случае разная, но всегда в несколько раз превышает реальную стоимость выполненных работ.

АО «Ставропольгоргаз» обращает внимание потребителей газа на то, что специалисты компании не приходят внезапно. Они всегда предварительно развешивают объявления в доме, звонят и согласовывают дату и время выполнения работ.

Сотрудники компании одеты в спецодежду с логотипом предприятия, имеют при себе удостоверение установленного образца с оригинальной подписью и печатью. Среди специалистов, осуществляющих работы на внутридомовом газовом оборудовании, нет девушек.

Еще один немаловажный факт: сотрудники АО «Ставропольгоргаз» никогда не принимают наличные деньги. Оплатить выполненные услуги потребитель может банковской картой через электронный платежный терминал, а также в кассе предприятия, или в отделениях Сбербанка и Почты России.

Проверить действительно ли пришедший к вам человек является работником АО «Ставропольгоргаз» можно, позвонив по номерам телефонов: +7 (8652) 237-104 и 104.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, как получить страховые выплаты после перенесенного коронавируса. Положены ли страховые выплаты простым россиянам, переболевшим коронавирусом на работе, помогут разобраться соответствующие нормативно-правовые акты.

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