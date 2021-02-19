В Кисловодске мужчина спас тонувшего в ледяном озере мальчика

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

2 февраля житель Кисловодска Юрий Никитин отправился на рыбалку на озеро, где увидел трех мальчишек. Мужчина подошел к ребятам и предупредил их, что гулять по замерзшему озеру небезопасно.

Через некоторое время Юрий Никитин стал собираться домой и в этот момент услышал крики о помощи. Он бросился спасать провалившегося под лед 10-летнего мальчика и вытащил его из озера.

Руководитель следственного отдела по Кисловодску Роман Ткаченко вручил ставропольцу, спасшего тонувшего в ледяном озере мальчика, благодарственное письмо.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас расследуется уголовное дело по факту обнаружении тела 10-летнего мальчика в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа.

Вечером 25 января этого года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду. Школьник провалился под лед и утонул.