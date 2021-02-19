В городе на Кубани появилась улица Невинномысская

В Белореченске улицу назвали в честь города-побратима Невинномысска.

Хорошую новость сообщил жителям Невинномысска мэр города Михаил Миненков.

- Белореченцы могут побывать в Невинномысске, не покидая Краснодарский край! Буквально накануне в городе-побратиме Белореченске одной из улиц дали название нашего города - улица Невинномысская. Для нас это большая честь! - написал на своей странице в Instagram глава промышленной столицы Ставрополья.

Невинномысск и Белореченский район Краснодарского края связывают не только побратимские отношения, установленные в 2017 году, но и присутствие МХК «ЕвроХим», где компания ведет производственную и социально ответственную деятельность.