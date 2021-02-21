В Дагестане двое парней ради славы в сети устроили стрельбу во дворе многоэтажки

Двое жителей Избербаша, по их словам, решили стать известными, но теперь подозреваются в хулиганстве.

Так, 19 января, около 22:00, во дворе одного из домов по улице Буйнакского, двое местных жителя 22 и 24-х лет, из автомобиля «Ford Focus 3» произвели несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

22-летний дагестанец и его товарищ решили записать видео, которое, по предположениям последних, должно было стать популярным в сети.

«Сценаристы» основательно подошли к делу. Водитель, находясь в автомобиле своей матери, взял из бардачка ее оружие и передал другу. А после, попросив соседку записать происходящее, 24-летний пассажир выстрелил в воздух.

Однако, к огорчению героев ролика, видео вызвало интерес не только у пользователей сети, но и у правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по республике Дагестан.

Пистолет изъяли направили на экспертизу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане молодой мужчина убил свою пожилую любовницу во время секса и ограбил ее. По данным источников «КП - Северный Кавказ» женщина погибла от удара, а сам подозреваемый утверждает, что ей стало плохо без видимых причин.

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