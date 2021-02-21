В Махачкале 6 человек отравились угарным газом

В одну из больниц Махачкалы с отравлением угарным газом доставили 37-летнюю женщину, ее 4-х детей в возрасте от 10 до 15 лет. Кроме них пострадала еще родственница семьи, которая гостила у них в этот день.

Инцидент произошел 20 февраля в поселке Загородный Кировского района Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Дагестан.

По предварительной версии, причиной отравления стала неисправность дымохода газового камина, установленного в одной из комнат дома.

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