Впервые с августа прирост больных коронавирусом на Ставрополье оказался ниже 100

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В Ставропольском крае спустя пять месяцев суточный прирост больных коронавирусом упал ниже 100. Это следует из данных, опубликованных Роспотребнадзором.

23 февраля врачи зафиксировали на Ставрополье 87 новых пациентов с COVID-19. В прошлый раз суточный показатель падал ниже 100 12 августа. Тогда медики зарегистрировали за сутки 95 зараженных.

Всего в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 46882 человек. Выздоровели 42464 пациента, умерли - 1051.

- Ежедневно осуществляется тестирование на COVID-19. За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 1,32 млн таких исследований. Прививочная кампания охватила почти 53,5 тысяч человек. Более 20 тысяч получили оба компонента вакцины, - заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров.