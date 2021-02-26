Пяь человек скончались за сутки от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 103 человека. Число зараженных в регионе достигло 47131. Всем им оказывается медпомощь. По словам главы региона, выросло и число тех, кто сделал прививку от коронавируса.

На сегодняшний день это 56,8 тысячи человек. В том числе, более 26,9 тысячи - ставропольцы возрастом от 60 лет и старше.

Напомним, что запасы вакцины в крае достаточны, иммунизация продолжается. Однако для полного устранения угрозы со стороны вируса потребуется еще время.

Так, например, за вчерашний день еще пять пациентов скончались от коронавирусной инфекции. У этих людей болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Чтобы защитить себя и своих близких, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1067.