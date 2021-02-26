Обращение на «прямую линию» губернатора Ставрополья помогло снять задолженность за оплату коммунальных услуг

В пользу заявителей разрешен еще один вопрос с прямой линии губернатора Ставрополья. Собственникам квартиры в доме по улице Пролетарской в поселке Иноземцево поставщик услуги предъявлял многолетнюю задолженность за отопление и горячее водоснабжение.

Обращение передали в госжилинспекцию. Выяснилось, что в платежных документах ГУП СК «Теплосеть» указывалась задолженность, взыскание которой суд признан незаконным по причине истечения срока давности.

По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий ГУП СК «Теплосеть» списало невзысканную задолженность в размере 213 тысяч рублей за услугу по отоплению и горячему водоснабжению.

– Оставшаяся сумма задолженности, по которой еще не истек срок давности, должна быть оплачена собственниками. Кроме того, потребителям предложено написать заявление исполнителю услуги о снятии контрольных показаний индивидуального прибора учета горячей воды. Это поможет исключить расхождение между его показаниями и объемом коммунального ресурса, использованного исполнителем при расчете размера платы за услугу, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе после обращения к губернатору сделали ремонт в подъезде многоэтажки.

Во время осмотра подъездов, лестничных клеток и междуэтажных площадок были выявлены нарушения: участки проводов слаботочных систем местами плохо закреплены и провисают, электрические щиты на некоторых этажах открыты, отделочный слой стен и потолков в местах общего пользования частично разрушен, есть следы повреждения напольного покрытия.