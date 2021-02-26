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Фотоконкурсы

Три «COVID-коня» фотографа из Ставрополя попали в финал конкурса мирового уровня

Работа Эдуарда Корниенко прошла в финальный этап конкурса The Focus on the Story Portrait Awards 2021
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото Эдуарда Корниенко из его профиля в Instagram

Фото Эдуарда Корниенко из его профиля в Instagram

Фото: Инстаграм

Ставропольский фотограф Корниенко поделился радостной новостью в своем Instagram-профиле. Он опубликовал фотографию и написал, что прошел в финальный тур международного фотоконкурса.

На фотографии изображены три ростовые куклы коней, которые идут по площади Ленина в тумане. На первом плане стоят ограничительные ковидные столбы для соблюдения дистанции.

Всего было отобрано 29 снимков. Конкурс The Focus on the Story Portrait Awards 2021 является серьезным мероприятием в сфере фотоискусства.