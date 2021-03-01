Следователи начали проверку по факту хлопка газа в многоэтажке Ставрополья

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент случился в поселке в Рыздвяный Изобильненского городского округа, в одной из квартир многоэтажного дома.

Там произошел хлопок газа. В результате проживающий там 33-летний мужчина с ожогами доставлен в больницу. Из 15 квартир эвакуировали на придворовую территорию 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данному факту Следком начал процессуальную проверку на предмет соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в этом многоквартирном доме.

Сейчас следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.