На Ставрополье выздоровели от коронавируса 43225 человек

Лаборатории за весь период выполнили 1346528 исследований на коронавирус методом ПЦР. В минувшее воскресенье провели 5614 тестов. За сутки диагноз подтвердился у 65 жителей региона.

За период пандемии подтверждено 47388 заражений, в том числе 4881 – среди детей. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 8211 человек.

Лечение в стационаре получает 1451 пациент с подтвержденным коронавирусом: 208 – в тяжелом состоянии, в том числе 41 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 691 – в состоянии средней степени тяжести.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Сняты с медицинского наблюдения 131778 человек.

К сожалению, за весь период пандемии от коронавируса скончались 1083 человека, у которых болезнь вызвала тяжелые осложнения.

В стационарах больниц свободны 37% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 48%.