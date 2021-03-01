Массовая вакцинация от коронавируса на Ставрополье может завершиться в августе 2021 года

По словам губернатора Ставрополья, увеличение объемов производства вакцины в стране позволяют прогнозировать более раннее завершение прививочной кампаниив регионе
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К 1 марта прививку сделали почти 62 тысячи человек. В том числе, более 28 тысяч человек получили укол вторым компонентом вакцины.
По словам губернатора Ставрополья, увеличение объемов производства вакцины в стране позволяют прогнозировать более раннее завершение прививочной кампаниив регионе. Она может быть проведена уже к началу осени.
Условием для достижения этой цели Владимир Владимиров назвал дальнейшее повышение доступности вакцинации для ставропольцев – медучреждения края должны обеспечить возможность осуществления около 6-7 тысяч прививок в сутки.
- Пока коронавирус никуда не ушел. В мире сохраняется непростая ситуация по COVID-19. Чтобы она не осложнялась и у нас - необходимо соблюдать правила эпидемиологической безопасности и сделать прививку, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Напомним, губернатор прошел полную вакцинацию от коронавируса в начале этого года.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вторым компонентом, то есть полностью привиты, 28611 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 375 человек.
В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 1 марта иммунизированы 61376 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 600 жителей Ставропольского края.