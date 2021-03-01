Массовая вакцинация от коронавируса на Ставрополье может завершиться в августе 2021 года

По словам губернатора Ставрополья, увеличение объемов производства вакцины в стране позволяют прогнозировать более раннее завершение прививочной кампаниив регионе Фото: Архив "КП"

К 1 марта прививку сделали почти 62 тысячи человек. В том числе, более 28 тысяч человек получили укол вторым компонентом вакцины.

По словам губернатора Ставрополья, увеличение объемов производства вакцины в стране позволяют прогнозировать более раннее завершение прививочной кампаниив регионе. Она может быть проведена уже к началу осени.

Условием для достижения этой цели Владимир Владимиров назвал дальнейшее повышение доступности вакцинации для ставропольцев – медучреждения края должны обеспечить возможность осуществления около 6-7 тысяч прививок в сутки.

- Пока коронавирус никуда не ушел. В мире сохраняется непростая ситуация по COVID-19. Чтобы она не осложнялась и у нас - необходимо соблюдать правила эпидемиологической безопасности и сделать прививку, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Напомним, губернатор прошел полную вакцинацию от коронавируса в начале этого года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вторым компонентом, то есть полностью привиты, 28611 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 375 человек.

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 1 марта иммунизированы 61376 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 600 жителей Ставропольского края.