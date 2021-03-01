Более 61 тысячи ставропольцев вакционировались от коронавируса

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 28671 человек Фото: Архив "КП"

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 28611 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 375 человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 1 марта иммунизированы 61376 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 600 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 28611 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 375 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 28671 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки победить коронавирус смогли 44 жителя Ставрополья.

Число выздоровевших достигло 43225. К сожалению, продолжают выявлять новые случаи заражения. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 65 жителей региона. Число заболевших достигло 47388.

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