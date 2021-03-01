Губернатор поручил Минздраву сделать капремонт в старом корпусе роддома Пятигорска

Ранее губернатор Ставропольского края принял решение о переводе корпуса Пятигорского родильного дома в привычный режим работы и о прекращении приема пациентов с COVID-19.

- Сегодня губернатор дал поручение министру здравоохранения Ставропольского края о проведении капитального ремонта в старом корпусе роддома, - рассказал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья проверил работу роддома Пятигорска, где принимают пациентов с COVID-19. В ведомстве опровергли информацию о том, в медучреждении нет оснащения, медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты.