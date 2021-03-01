На Ставрополье может быть досрочно выполнена программа переселения из аварийного жилья

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин провел заседание наблюдательного совета госкорпорации. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы ряда российских регионов – в их числе Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Одним из вопросов повестки стала реализация в регионах адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Как отметил Владимир Владимиров, в нашем крае соответствующая программа рассчитана на период 2019-2025 годов.

В ее рамках идет расселение 91 многоквартирного дома общей площадью около 36 тысяч квадратных метров. В них живут свыше 2400 человек.

По словам главы края, целевые показатели федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда на Ставрополье в 2019-2020 годы достигнуты. В том числе, по итогам выполнения программы на 2020 год в регионе расселено более 340 человек.

– Строительство жилья в крае идет высокими темпами, продолжаем активно работать для достижения показателей 2021 года. При необходимой поддержке со стороны «Фонда содействия реформированию ЖКХ» готовы полностью завершить выполнение оставшихся этапов программы до конца 2022 года. Такие планы проработаны, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также предложил расширить действие программы по переселению из аварийного жилого фонда на многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Предложения главы края будут проработаны руководством «Фонда содействия реформированию ЖКХ».

Ранее губернатор Ставропольского края принял решение о переводе корпуса Пятигорского родильного дома в привычный режим работы и о прекращении приема пациентов с COVID-19.

- Сегодня губернатор дал поручение министру здравоохранения Ставропольского края о проведении капитального ремонта в старом корпусе роддома, - рассказал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья проверил работу роддома Пятигорска, где принимают пациентов с COVID-19.

В ведомстве опровергли информацию о том, в медучреждении нет оснащения, медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты.