В Георгиевске тонированная Приора на большой скорости врезалась в ГАЗель, пострадали два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 1 марта, около 09:00, на автодороге «Пятигорск - Георгиевск» в Георгиевском городском округе.

Там водитель автомобиля Лада Приора выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Киа Рио и столкнулся с ним. По инерции Приора продолжила движение на встречную полосу, где столкнулась с ГАЗелью. В больницу доставили водителя и пассажира Приоры. Ими оказались 23-летний брат и 17-летняя сестра, а также пассажир ГАЗели.

В момент аварии в ГАЗели находился один пассажир, транспортное средство принадлежит предприятию. Выяснилось, что водитель Приоры, житель Георгиевска, за последние 2 года около 10 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе неоднократно за скорость, тонировку и выезд на встречную полосу.

В этот раз в отношении водителя снова составлен административный материал за нарушение светопропускаемости стекол и за незаконно установленное газобаллонное оборудование, при котором эксплуатация запрещена.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в аварии на Ставрополье скончались супруги. Жертвами обстоятельств стали 68-летний водитель и его 54-летняя пассажирка. Рассматривается версия, что пожилой водитель не справился с управлением из-за проблем со здоровьем.