Кот Кипиш из мэрии Невинномысска стал самым популярным политиком Ставрополья

Кот Кипиш из администрации Невинномысска Фото: Инстаграм

1 марта отмечался Всемирный День кошек. Телеканал «СвоёТВ» составил рейтинг самых узнаваемых котов Ставропольского края. В список вошли коты-профессионалы своего дела.

Нашумевший на весь край кот Кипиш является практически полноправным работником администрации Невинномысска. В своем Instagram-аккаунте он выкладывается фото политических будней: участие в видео-конференции с губернатором, совещания с мэром города и т.д.

Также он известен как инициатор конкурса «Лига потягушек», о котором мы уже писали.

В рейтинг также попали работница ботанического сада кошка Маркиза и Яшма - юная художница.