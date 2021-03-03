Глава Ставрополья Владимиров возобновил работу гостиничного бизнеса

В Ставропольском крае отменяют ограничения по коронавирусу для баз отдыха, гостиниц и других объектов гостиничного бизнеса. Об этом сказано в распоряжении губернатора от 2 марта.

- Возобновление деятельности объектов, предназначенных для оказания гостиничных услуг, услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению, осуществляется при условии уведомления руководителями указанных объектов до начала их работы, - сказано в документе.

Перед началом работы владельцу объекта надо уведомить Минтуризма Ставрополья, местную администрации и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю. Бизнесменам придется соблюдать требования "Профилактики инфекционных болезней", утвержденные главным санитарным врачом России от 4 июня 2020 года.

Постановление уже вступило в силу.