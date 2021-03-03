На Ставрополье появится «Дерево влюбленных»

Арт-объект «Дерево влюбленных» установят в рамках благоустройства территории, прилегающей к зданию Дома культуры в поселке Терек Буденновского округа Ставрополья.

Проект предусматривает также устройство брусчатой площадки, где установят скамейки, урны и декоративные фонари.

На благоустройство территории предусмотрено 1,9 млн рублей. При этом средства регионального бюджета составили 1 млн, местного - 725 тыс. рублей. Еще 160 тысяч предоставили местные жители и предприниматели. Строительные работы начнутся в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на днях в Железноводске супруги Виктор и Галина Ефимовы отметили 50 лет семейной жизни.

История их любви началась в конце 60-х годов прошлого века. Тогда Виктор увлекался футболом в родном Железноводске.

В тот год его команда стала чемпионом края по футболу. Матч проходил в городе Кирове. Молодой спортсмен, одурманенный победой, не догадывался, что главное событие в его жизни еще впереди. Подробнее читайте здесь.