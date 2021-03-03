На Ставрополье от коронавируса выздоровели еще 185 человек

В нашем регионе выздоровели от новой коронавирусной инфекции 43619 человек. За последние сутки выписали 185 пациентов. Лаборатории за весь период выполнили 1357338 исследований на коронавирус методом ПЦР.

За сутки провели 5646 тестов. Соблюдают самоизоляцию на дому и находятся под медицинским наблюдением в стационарах 8103 человека.

Лечение в стационаре получает 1397 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 203 – в тяжелом состоянии, в том числе 38 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 602 – в состоянии средней степени тяжести.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Сняли с медицинского наблюдения 132317 человек.

Пандемия унесла жизнь 1095 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. В стационарах больницы свободны 37% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 50%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 94 человек.

За весь период пандемии число зараженных достигло 47575. Также за последний день жертвами инфекции стали шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1095 жителей края.