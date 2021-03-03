Колесо обозрения в Ессентуках послужит якорным аттракционом, вокруг которого будут создаваться другие Фото: Архив "КП"

В Ессентуках появится самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения. Его строительство пришлось отложить ровно на год - коррективы внесла пандемия.

На сегодняшний день участок парка Победы, где запланировано создание развлекательной зоны, превратился в настоящую стройплощадку.

Монтаж самого объекта начнется вслед за заливкой бетонного основания. Частями из Москвы доставят 265-тонную конструкцию с кабинами.

Кстати, колесо обозрения на ставропольском курорте послужит якорным аттракционом, вокруг которого будут создаваться другие.

Планируется размещение детской железной дороги, праздничной карусели, автодрома, веревочного парка, фуд-корта, зоны отдыха. Все карусели будут бесшумными.

Высота аттракциона составит 65 метров

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье установят арт-объект «Дерево влюбленных». Проект предусматривает также устройство брусчатой площадки, где установят скамейки, урны и декоративные фонари.

На благоустройство территории предусмотрено 1,9 млн рублей. При этом средства регионального бюджета составили 1 млн, местного - 725 тыс. рублей. Еще 160 тысяч предоставили местные жители и предприниматели. Строительные работы начнутся в ближайшее время.