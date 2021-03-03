Присяжные осудили трех мужчин за убийство пенсионера на Ставрополье

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В Ставропольском крае вынесли приговор по громкому убийству 72-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2019 года двое обвиняемых украли металлическое корыто с участка потерпевшего. Пенсионер заметил это и потребовал воров вернуть имущество. В противном случае он обещал обратиться в полицию.

Тогда мужчины замыслили убить пенсионера. Организатором выступил Габил Ашиев, его соучастники - Константин Кручинин и Илья Родионов. Группа разбила окно в доме жертвы, избила его и несколько раз ударила гвоздодером по голове. От последних увечий пенсионер скончался. Сбегая с места преступления, они украли 9,5 тысяч рублей. Тело потерпевшего нашли через несколько дней.

Ашиева, Кручинина и Родионова быстро задержали. Против них возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой". Приговор вынесла коллегия присяжных.

- Приговор вынесли с учетом предложений государственного обвинителя. Организатор убийства осужден к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 18 лет, одному исполнителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет 6 месяцев, второму – 18 лет лишения свободы. Фигуранты уголовного дела будут отбывать назначенные наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает Прокуратура Ставропольского края.

Кроме того, все они заплатят штрафы по 100 тысяч рублей.