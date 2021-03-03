Налогоплательщики Ставрополья заплатили в бюджет 150 млрд рублей в 2020 году

Прошедший год стал настоящей проверкой на прочность всех сфер жизни и потребовал быстрой и существенной перестройки.

Государство внедряло новые масштабные меры поддержки, жители Ставропольского края кардинально меняли образ жизни и привычки. Изменения коснулись всего: работы, отдыха, отношения к здоровью и семье, способов коммуникации».

- В этих условиях задача не допустить значительного снижения поступлений и выполнения параметров бюджета была нелегкой, - рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

За 2020 год в бюджетную систему России от налогоплательщиков Ставрополья поступило более 150 млрд руб., что на уровне поступлений 2019 года.

На 9 % снизились поступления в федеральный бюджет, на 5,6 % - в консолидированный бюджет края. При этом темп роста по НДФЛ составил 7,5 %, в то время как в более экономически благоприятные годы темп роста не превышал 5 %.

В 2020 году на Ставрополье был введен режим налога на профессиональный доход. С июля в качестве плательщиков этого налога зарегистрировались более 26 тысяч налогоплательщиков.

Этот режим для многих стал достойной альтернативой отмененного единого налога на вмененный доход. Ставропольский край входил в тройку лидеров в стране по количеству плательщиков этого налога.

Налоговикам удалось успешно отработать переход и перевести их на другие режимы. Большинство плательщиков выбрали патентную и упрощенную системы налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 2021 года в России отменяется Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), по которому на Ставрополье работали около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 10 тысячи организаций.

Это значит, что всем предпринимателям, которые работали по ЕНВД, предстояло до конца года сделать выбор - какой из систем налогообложения отдать предпочтение.