Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Почти 1400 жителей Ипатовского округа Ставрополя вакцинировались от COVID-19

В городском округе развернулась кампания добровольной вакцинации
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Вакцинация

Вакцинация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ипатовского района могут свободно сделать вакцина в местной поликлинике. Первым компонентом иммунизировались уже 1351 человек, а вторым - 759.

Почти 600 человек из них - пожилые люди старше 60 лет, которые составляют группу риска. Это около 40% от общего числа вакцинированных.

Отметим, после вакцинации в организме человека появляются антитела, которые обеспечивают иммунитет от коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодняшний день в Ставропольском крае привились более 66 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе: все пункты вакцинации

"КП" рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе и крае (узнать больше).