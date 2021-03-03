Почти 1400 жителей Ипатовского округа Ставрополя вакцинировались от COVID-19

Вакцинация
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Ипатовского района могут свободно сделать вакцина в местной поликлинике. Первым компонентом иммунизировались уже 1351 человек, а вторым - 759.
Почти 600 человек из них - пожилые люди старше 60 лет, которые составляют группу риска. Это около 40% от общего числа вакцинированных.
Отметим, после вакцинации в организме человека появляются антитела, которые обеспечивают иммунитет от коронавирусной инфекции.
Напомним, на сегодняшний день в Ставропольском крае привились более 66 тысяч человек.
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