Почти 1400 жителей Ипатовского округа Ставрополя вакцинировались от COVID-19

Вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ипатовского района могут свободно сделать вакцина в местной поликлинике. Первым компонентом иммунизировались уже 1351 человек, а вторым - 759.

Почти 600 человек из них - пожилые люди старше 60 лет, которые составляют группу риска. Это около 40% от общего числа вакцинированных.

Отметим, после вакцинации в организме человека появляются антитела, которые обеспечивают иммунитет от коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодняшний день в Ставропольском крае привились более 66 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе: все пункты вакцинации

"КП" рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе и крае (узнать больше).