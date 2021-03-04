Грозит штраф: минприроды проверило факт слива нечистот в Татарское городище

По данным пресс-службы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, несколько специалистов выехали в дачное товарищество «Пламя» для проверки сброса отходов.

Дело в том, что ранее кооперативу представили предписание о недопустимости вывода нечистот близко к территории Татарского городища - исторического памятника региона. Однако ручей воды, берущий начало у очистного сооружения, течет по городищу. Это портит и внешний вид памятника, и пагубно влияет на лес.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлено, что должностными лицами СНТСНС «Пламя» не соблюдается выполнение законного предписания - сброс сточных вод с очистных сооружений СНТСН «Пламя» в поверхностный водный объект р. 1-я Татарка (р. Каскадный) без разрешительных документов производится по-прежнему, - сказано в сообщении пресс-службы.

Специалисты взяли пробы воды из ручья, чтобы провести экспертизу. Если после нее факт сброса нечистот будет доказан, кооперативу грозит штраф от 500 тысяч рублей.

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