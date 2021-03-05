В Предгорном округе 5 марта собрали огромную восьмерку из бумажных цветов ручной работы

Фото: администрация Предгорного округа

В преддверии 8 Марта в селе Новоблагодарном Предгорного округа Ставрополья прошел необычный флешмоб - здесь собрали огромную восьмерку из 8 тысяч бумажных цветов ручной работы. Протяженность праздничной цифры составила почти 80 метров, ширина - около 40 метров.

На изготовление цветов ушло более двух тысяч пачек бумаги. Цветы делали школьники, воспитанники детских садов и их родители, педагоги, работники учреждений культуры, все желающие. Подготовили арт-объект всего за неделю. По замыслу организаторов восьмерка - это еще и символ бесконечной благодарности за материнскую любовь и заботу.

В дальнейшем цветы пойдут на украшение местных Домов культуры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в преддверии Международного женского дня в Ставрополе развернется праздничная ярмарка.

Товаропроизводители представят на ней фрукты и овощи, колбасные изделия и мясные деликатесы, сыры и молочную продукцию, свежую выпечку, бакалейные товары, рыбу, мед.

Но не только вкусностями порадуют посетителей. На ярмарке ожидается широкий ассортимент сувенирной продукции, домашнего текстиля, цветов, изделий декоративно – прикладного творчества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оттепель начнется на Ставрополье в выходные

Горожане еще успеют вдохнуть аромат теплой весны (подробнее)