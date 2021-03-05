В Ставрополе 6 марта развернется праздничная ярмарка

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В преддверии Международного женского дня в Ставрополе развернется праздничная ярмарка. Товаропроизводители представят на ней фрукты и овощи, колбасные изделия и мясные деликатесы, сыры и молочную продукцию, свежую выпечку, бакалейные товары, рыбу, мед.

Но не только вкусностями порадуют посетителей. На ярмарке ожидается широкий ассортимент сувенирной продукции, домашнего текстиля, цветов, изделий декоративно – прикладного творчества.

Ярмарка откроется 6 марта по ул. Доваторцев, 13. Время проведения: с 08:00 до 16:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на главной площади Пятигорска 5 марта начнет работать масленичный городок.

Горожан ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы.

В программе - весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы подушками до перетягивания каната, от «танцев на сковороде» до метания валенок и забега с гигантскими бутафорскими блинами.