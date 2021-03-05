Губернатор отметил работу краевого отделения «Союз женщин России»

На приеме у губернатора.

Приём в честь прекрасных дам у губернатора стал уже доброй традицией. Вот и на этот раз в столице края собрались самые деятельные, яркие, инициативные женщины - цвет женского сообщества Ставрополья.

Поздравляя собравшихся, Владимир Владимиров сказал много теплых слов о работе регионального отделения «Союза женщин России». Он поздравил дорогих женщин с 8 Марта и отметил, что не перестает восхищаться их профессиональными и личными качествами, трудовыми достижениями и широтой души.

«Целеустремленные, ответственные, мудрые, заботливые, прекрасные!» - так назвал губернатор женский актив региона и искренне пожелал прекрасным ставропольчанкам успехов во всех делах.

Председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный Гражданин России, Почетный Гражданин и Герой труда Ставропольского края, Татьяна Арсентьевна Чумакова была в центре внимания участников торжества. Многие собравшиеся хорошо знают о добрых милосердных делах этой замечательной женщины, которая всегда готова подставить плечо, тем кому нужна её помощь. Встреча с ней - всегда радость.

Владимир Владимиров и Татьяна Чумакова.

- Благодарю Вас за труд, за ту огромную работу, которую Вы с душой выполняете на благо и процветание нашего родного Ставрополья, - сказала Татьяна Арсентьевна. - Пусть ваши трудолюбие, талант и любовь находят продолжение в детях и внуках.

Выступление Татьяны Чумаковой встретили стоя и бурными аплодисментами. Завершилось торжество праздничным концертом.