Погода в Ставрополе 6 марта 2021: без пары градусов рекорд

Погода в Ставрополе 6 марта 2021 года приятно удивит. Ее можно было бы назвать идеальной, если бы не ветер, порывы которого периодически будут достигать 17-19 м/с.

А так - и осадков не ожидается, и облака не помешают наслаждаться солнышком, и греть оно будет на грани рекорда. Воздух прогреется до 17 градусов. Это всего на 3,2 градуса меньше, чем температурный максимум этого дня за всю историю метеонаблюдений. Он был зафиксирован в 1999 году.

Но будьте готовы к тому, что тепло продержится в Ставрополе всего день. Потом - резкое падение температуры практически на 20 градусов.