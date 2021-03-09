На Ставрополье приступили к благоустройству общественных пространств

Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросам реализации в крае в 2021 году национального проекта по созданию комфортной городской среды.

Перед началом обсуждения Владимир Владимиров отметил, что подготовительная работа к практической реализации проекта в территориях уже проведена.

–Муниципалитеты в установленные сроки заключили контракты для проведения работ на объектах. Это дало нам возможность своевременно приступить к благоустройству – там, где это было возможно в рамках погодных условий. Теперь наша задача завершить работы в городах и поселках края до конца лета, – сказал губернатор.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Евгения Штепы, финансирование проекта в этом году составляет свыше 835 миллионов рублей. В рамках программы в 15 муниципальных образованиях планируется благоустроить 16 территорий.

Также обсудили подготовку к голосованию по выбору объектов благоустройства в рамках проекта на будущий год. Впервые в этом году оно будет проходить в режиме онлайн, с помощью рейтингового голосования на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Ставропольцы смогут отдать свой голос за выбранный проект благоустройства с 26 апреля по 30 мая.

Губернатор призвал глав территорий обеспечить максимальное участие в голосовании жителей территорий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2021 году введут в эксплуатацию 1 миллион 314 тысяч «квадратов» жилья. Такой показатель утвердили для края в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил губернатор. Работа идет активно.

Так, за 2 месяца этого года уже ввели в эксплуатацию более 10 процентов от запланированного объема.