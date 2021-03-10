Ставрополец предложил слоган Комсомольского пруда - «Давай погуляем»

Фото из аккаунта Дмитрия Панфилова в Facebook
Фото: Социальные сети
Житель Ставрополя Дмитрий Панфилов опубликовал проект айдентики - фирменного стиля - Комсомольского пруда. Он разместил фото в своем аккаунте Facebook.
По словам автора, пруд является уникальным пространством для отдыха горожан. Поэтому ему необходим уникальный слоган. Панфилов назвал его - «Давай погуляем».
Напомним, власти города занялись благоустройством Комсомольского пруда и сейчас ищут инвесторов для реализации крупного проекта.
ОТМЕТИМ:
Благоустройство Комсомольского пруда власти поручили лесничеству
Однако их денег недостаточно для реализации проекта (подробнее).